Il perd sa pagaie en faisant du paddle et se retrouve isolé par la marée au Trou a l’homme à Étretat

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont porté assistance ce samedi en milieu d’après-midi à un homme isolé par la marée près d’Étretat.



Il était 14h40 quand l’appel a été reçu au standard du 18, signalant un homme en difficulté au Trou a l’homme. La victime qui faisait du paddle a expliqué avoir perdu sa pagaie et a dû se réfugier sur le bout de la plage. Il s’est rapidement trouvé encerclé par la marée montante et dans l’impossibilité de regagner la terre ferme.



Une équipe de sauveteurs aquatiques sont intervenus avec une embarcation et ont récupéré le naufrage qui est sain et sauf.