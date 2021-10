Il menaçait de tuer pompiers et policiers à la Kalachnikov, près de Rouen : le forcené se rend

L’homme de 48 ans , domicilié à Petit-Quevilly, affirmait être armé d’une Kalachnikov et d’une arme de poing et prêt à tirer sur les sapeurs-pompiers et policiers en cas d’intervention de leur part

Par infoNormandie - Mardi 5 Octobre 2021 à 11:03