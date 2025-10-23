Il frappe sa mère de 80 ans, puis revient armé d'une hache à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Peu après, alors que les policiers sont sur place, l’homme revient, armé d’une hache. Il est interpellé à l’extérieur du domicile. Un dépistage révèle une alcoolémie de plus de 3 grammes par litre de sang.



Le quinquagénaire a été placé en garde à vue pour violences volontaires sur ascendant et port d’arme prohibée. Il sera entendu par les enquêteurs après son total dégrisement.