Il frappe sa mère de 80 ans, puis revient armé d'une hache à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Le fils fortement alcoolisé et violent envers sa mère a été interpellé pour violences volontaires sur ascendant - Illustration Adobe Stock
Hier soir, vers 22 heures, une habitante de la rue Jean-Jaurès à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) appelle la police. Âgée de 80 ans, elle déclare avoir été frappée au visage quelques instants plus tôt par son propre fils, âgé de 59 ans, sous l’emprise manifeste de l’alcool. L’auteur des faits prend la fuite avant l’arrivée des policiers.
Secourue, l'octogénaire est prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au centre hospitalier des Feugrais pour recevoir des soins.
Secourue, l'octogénaire est prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au centre hospitalier des Feugrais pour recevoir des soins.
Interpellé avec une hache à la main
Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Peu après, alors que les policiers sont sur place, l’homme revient, armé d’une hache. Il est interpellé à l’extérieur du domicile. Un dépistage révèle une alcoolémie de plus de 3 grammes par litre de sang.
Le quinquagénaire a été placé en garde à vue pour violences volontaires sur ascendant et port d’arme prohibée. Il sera entendu par les enquêteurs après son total dégrisement.
Le quinquagénaire a été placé en garde à vue pour violences volontaires sur ascendant et port d’arme prohibée. Il sera entendu par les enquêteurs après son total dégrisement.