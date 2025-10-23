Connectez-vous S'inscrire





Il frappe sa mère de 80 ans, puis revient armé d'une hache à Saint-Aubin-lès-Elbeuf


Les policiers ont interpellé un homme fortement alcoolisé et une hache à la main mercredi soir à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Quelques heures plus tôt, il avait violemment agressé sa mère octogénaire.



Jeudi 23 Octobre 2025 - 11:21


Le fils fortement alcoolisé et violent envers sa mère a été interpellé pour violences volontaires sur ascendant - Illustration Adobe Stock
Le fils fortement alcoolisé et violent envers sa mère a été interpellé pour violences volontaires sur ascendant - Illustration Adobe Stock
Hier soir, vers 22 heures, une habitante de la rue Jean-Jaurès à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) appelle la police. Âgée de 80 ans, elle déclare avoir été frappée au visage quelques instants plus tôt par son propre fils, âgé de 59 ans, sous l’emprise manifeste de l’alcool. L’auteur des faits prend la fuite avant l’arrivée des policiers.

Secourue, l'octogénaire est prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au centre hospitalier des Feugrais pour recevoir des soins.

Interpellé avec une hache à la main

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Peu après, alors que les policiers sont sur place, l’homme revient, armé d’une hache. Il est interpellé à l’extérieur du domicile. Un dépistage révèle une alcoolémie de plus de 3 grammes par litre de sang.

Le quinquagénaire a été placé en garde à vue pour violences volontaires sur ascendant et port d’arme prohibée. Il sera entendu par les enquêteurs après son total dégrisement. 





Mots clés : enquête, faits divers, octogénaire, police, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Seine-Maritime, violences




http://

Il frappe sa mère de 80 ans, puis revient armé d'une hache à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

23/10/2025

Tempête Benjamin : des vents à 160 km/h à Fécamp, plus de 30 interventions des pompiers en Seine-Maritime

23/10/2025

Seine-Maritime. A Dieppe, le pont Colbert a repris sa place, une manœuvre saluée par tous

22/10/2025

Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

22/10/2025

Week-end de chassé-croisé : circulation difficile en Île-de-France et sur les grands axes

22/10/2025

Vol de téléphone : piégés par la victime et la BAC lors d’un rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen

22/10/2025

Rouen : interpellation de trois individus dans une voiture volée

22/10/2025

A Elbeuf, il grille un feu rouge devant les policiers : le conducteur avait 1,5 g d’alcool dans le sang

22/10/2025

Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle

22/10/2025

29 pêcheurs en infraction au Tréport : la préfecture de Seine-Maritime rappelle les règles de la pêche à pied

22/10/2025

Deux blessés légers après une explosion de mortier d’artifice à Rouen

22/10/2025

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025

Fécamp : un septuagénaire se donne la mort au moment de son expulsion

21/10/2025

Incendie à bord du « Nominoë » en baie de Seine : les quatre marins sont sains et saufs

21/10/2025

Yvelines. Disparu depuis plus d'un mois à Chatou, Hervé Bernard toujours recherché activement par la police

21/10/2025

Rouen : trois mineurs interceptés à bord d’une Mercedes conduite sans permis

21/10/2025

Le Havre : la Clio roulait tous feux éteints et son conducteur avait un permis annulé

21/10/2025

Dieppe : ivre et en excès de vitesse au volant d’une Alfa Romeo, il est interpellé par la police

21/10/2025

Un poids lourd en feu sur l’A28 près de Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime

21/10/2025

Disparition inquiétante en Seine-Maritime : la gendarmerie lance un appel à témoins

20/10/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police

16/10/2025 -

Percuté par une voiture, le motard, éjecté dans le choc, succombe à ses blessures : la vitesse en cause ?

17/10/2025 -

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025 -

Une femme de 49 ans se noie au pied du pont de Normandie, la circulation coupée vers Le Havre

16/10/2025 -

Alcool et vitesse : un conducteur de 23 ans dans un état critique après une collision sur la N12 à Bazainville (Yvelines)

19/10/2025 -

Un motard décède après une collision à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

16/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen