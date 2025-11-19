Connectez-vous S'inscrire

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID


Un individu est retranché à Canteleu (Seine-Maritime) depuis le début de la matinée, ce mercredi 19 novembre. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenus pour encadrer l’opération, toujours en cours, et sécuriser les les lieux.



Mercredi 19 Novembre 2025 - 10:44


L'homme serait retranché dans un de ces immeubles situés dans le secteur de l'avenue Gounod et la rue Camille Pissaro. - Illustration Google Maps
L'homme serait retranché dans un de ces immeubles situés dans le secteur de l'avenue Gounod et la rue Camille Pissaro. - Illustration Google Maps
  • Dernière minute : « L’individu a été interpelé il y a 10 minutes, suite à l’intervention du RAID (ndlr : unité d'élite de la Police nationale), et sans incident », annonce le procureur de la République de Rouen.  Il a été immédiatement placé en garde à vue. Le quartier des faits est complètement sécurisé, et la circulation peut y reprendre normalement »

Les services de police sont mobilisés depuis ce  matin dans le secteur de l'avenue Gounod et de la rue Camille Pissaro, à Canteleu, près de Rouen, où un homme, dont on ignore s'il est armé, est rretranché dans un immeuble. L'information révélée par ICI Normandie, vient d'être confirmée par le procutreur de la République de Rouen, Sabstien Gallois. 

« Un homme est en effet retranché à Canteleu depuis ce mercredi matle début de la matinée. Les opérations sont en cours, et toutes les autorités sont présentes sur place pour gérer la situation : une communication aura lieu à l’issue »., indique le magistrat dans un communiqué à la presse.

Dans l’attente d’éléments vérifiés, le procureur demande de ne pas tenter de joindre le maire, la police ou toute autre autorité locale. « Seul le parquet est habilité à communiquer sur cette affaire », prévient-il. 

Plus d'informations à suivre sur infoNormandie

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID





Mots clés : Canteleu, enquête, faits divers, forcené, police, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025

Yvelines. Trois adolescents interpellés après une tentative d’effraction à Bougival

19/11/2025

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025

Yvelines. Violences au centre commercial du Mail à Vélizy : trois jeunes interpellés après des jets de projectiles

19/11/2025

Seine-Maritime : levée de la zone de surveillance autour de Luneray après le foyer d’influenza aviaire

18/11/2025

Accident sur la rocade nord du Havre : cinq blessés légers dans une collision à Harfleur

18/11/2025

Seine-Maritime : destruction d’une bombe anglaise de la Seconde Guerre mondiale à Bosc-le-Hard

18/11/2025

Un camion-citerne se couche sur un talus : circulation réduite sur l’A28 à Fallencourt, en Seine-Maritime

18/11/2025

Couteaux « zombies », poings américains : ces armes blanches désormais interdites en France

17/11/2025

Dieppe : un conducteur ivre refuse d’obtempérer et percute une bordure en béton

17/11/2025

Seine-Maritime : le conducteur d’une voiturette contrôlé positif au cannabis à Sainte-Eustache-la-Forêt

17/11/2025

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025

Gisors ouvre le bal au Championnat de France des calendriers des sapeurs-pompiers

16/11/2025

Travaux d'entretien à Incarville (Eure) : l’A154 fermée pendant quatre nuits en direction de Rouen

15/11/2025

Accident sur l’A28 : un poids lourd et deux voitures impliqués, la circulation coupée vers Rouen

15/11/2025

Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre

15/11/2025

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025

Trafic de déchets vers l’Afrique : lourdes condamnations au tribunal de Rouen

14/11/2025

Marais Vernier : un septuagénaire chute d’une falaise en cherchant son chien, il est grièvement blessé

14/11/2025

Yvelines. Le cambrioleur d'une boulangerie à Mantes-la-Jolie écope de 12 mois de prison

13/11/2025
Afficher plus d'articles

Agenda
Les infos les + lues

Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure

13/11/2025 -

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025 -

RN1338 : la route barrée deux nuits entre le giratoire de la Motte et le pont Flaubert, à Rouen

13/11/2025 -

Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux

12/11/2025 -

Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans

13/11/2025 -

Rouen : complètement ivre, la jeune femme était endormie au volant dans le tunnel de la Grand-Mare

12/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen