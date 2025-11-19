Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

Un individu est retranché à Canteleu (Seine-Maritime) depuis le début de la matinée, ce mercredi 19 novembre. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenus pour encadrer l’opération, toujours en cours, et sécuriser les les lieux.