Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

L'homme serait retranché dans un de ces immeubles situés dans le secteur de l'avenue Gounod et la rue Camille Pissaro. - Illustration Google Maps
- Dernière minute : « L’individu a été interpelé il y a 10 minutes, suite à l’intervention du RAID (ndlr : unité d'élite de la Police nationale), et sans incident », annonce le procureur de la République de Rouen. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Le quartier des faits est complètement sécurisé, et la circulation peut y reprendre normalement »
Les services de police sont mobilisés depuis ce matin dans le secteur de l'avenue Gounod et de la rue Camille Pissaro, à Canteleu, près de Rouen, où un homme, dont on ignore s'il est armé, est rretranché dans un immeuble. L'information révélée par ICI Normandie, vient d'être confirmée par le procutreur de la République de Rouen, Sabstien Gallois.
« Un homme est en effet retranché à Canteleu depuis ce mercredi matle début de la matinée. Les opérations sont en cours, et toutes les autorités sont présentes sur place pour gérer la situation : une communication aura lieu à l’issue »., indique le magistrat dans un communiqué à la presse.
Dans l’attente d’éléments vérifiés, le procureur demande de ne pas tenter de joindre le maire, la police ou toute autre autorité locale. « Seul le parquet est habilité à communiquer sur cette affaire », prévient-il.
Plus d'informations à suivre sur infoNormandie
Les autres infos du jour