Grippe aviaire : un 4ème cas confirmé en Seine-Maritime, plusieurs milliers de volailles abattues

Un nouveau cas d’influenza aviaire (grippe aviaire) « hautement pathogène H5N1 » a été confirmé en Seine-Maritime par le laboratoire national de référence dans un élevage situé à Catenay et à Blainville-Crevon, révèle la préfecture dans un communiqué publié ce samedi soir.



Il s’agit du quatrième cas dans le département après la confirmation de foyers à Grainville-La-Teinturière, La Bellière et Rouvray-Catillon en février 2022.



Les règles sanitaires ont imposé en pareille situation. afin notamment de prévenir tout risque de diffusion, dès le 1er avril l’abattage

de plusieurs milliers de volailles. « L’élevage concerné a par ailleurs été nettoyé et désinfecté sans délai ».