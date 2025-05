Grave accident sur la N12 dans l’Eure : quatre blessés dont un homme de 87 ans en urgence absolue

Quatre personnes ont été blessées, selon un bilan provisoire communiqué par le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis27).



Un homme de 87 ans, grièvement touché, a été pris en charge médicalisé par le SMUR et transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier de Dreux (Eure-et-Loir).



Deux autres victimes, des hommes de 18 et 22 ans, étaient toujours en cours de désincarcération par les secours vers 11h30. La nature exacte de leurs blessures n’a pas été précisée.



Le motard, un homme de 65 ans, a été examiné sur place par l’équipe médicale. Légèrement blessé, il n’a pas été hospitalisé.