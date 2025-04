Grave accident à Caudebec-en-Caux : un motard de 18 ans héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

Le motard, âgé de 18 ans, gravement blessé, a été pris en charge en état d’urgence relative et médicalisé à bord de Dragon 76, direction le CHU de Rouen. Sa passagère, une jeune femme de 19 ans, choquée et également blessée, a été transportée en état d’urgence relative vers le centre hospitalier de Lillebonne.



Quatre engins et sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés, aux côtés de la gendarmerie, du SMUR et de l’hélicoptère Dragon 76. Un balisage a été mis en place, et la D982 temporairement coupée pour permettre l’atterrissage de l’hélicoptère. L’’intervention s’est terminée à 21h15



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes