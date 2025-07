Grand-Quevilly : un septuagénaire retrouvé mort dans sa cave plus d'un mois après sa disparition

Disparu depuis le 3 juin, Michel C., 68 ans, a été retrouvé sans vie ce mardi matin dans la cave de son domicile, à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par les services de police de Rouen.



Le sexagénaire n’avait plus donné signe de vie depuis sa disparition. Un appel à témoins pour disparition inquiétante, accompagné de son signalement, avait été diffusé sur les réseaux sociaux par l’hôtel de police de Rouen. Malgré les recherches menées par les forces de l’ordre et ses proches, l’homme était resté introuvable.



Michel C. était supposé avoir quitté son domicile au volant de sa voiture, une Renault Clio 5 grise.