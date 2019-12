Gisors : un cheval de 600 kg enlisé dans un ruisseau secouru par les sapeurs-pompiers

Intervention délicate pour les sapeurs-pompiers de l’Eure ce dimanche après-midi à Gisors (Eure) : un cheval de 600 kg était enlisé jusqu’à la poitrine dans un ruisseau « La Troesne ».



L’animal, envasé, ne pouvant pas se dégager par lui-même, son propriétaire a dû faire appel au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) qui a dépêché sur place, rue Lucie et Raymond Aubrac derrière le magasin Aldi, une équipe animalière spécialisée dans ce type d’intervention.



Le cheval a été récupéré sain et sauf par son propriétaire.



Neuf sapeurs-pompiers ont participé à ce sauvetage peu ordinaire.