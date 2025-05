Fleury-sur-Andelle : Sébastien Lecornu inaugure la nouvelle brigade de gendarmerie ce vendredi

Au programme de cette visite officielle : cérémonie d’inauguration, remises de décorations, visite des locaux et déclarations des autorités. La brigade, récemment mise en service, illustre la volonté de l’État d’accompagner les territoires ruraux dans leur développement et leur sécurisation.



Originaire du département et ancien président du conseil départemental de l’Eure et maire de Vernon, Sébastien Lecornu vient régulièrement sur ses terres d’ancrage politique, en lien avec les enjeux de sécurité intérieure et de défense territoriale.