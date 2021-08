Feu de toiture dans une résidence des Grandes-Ventes : 14 personnes dont 6 enfants évacuées

Un violence incendie a détruit entièrement la toiture de la résidence Henri-Brunel, rye d’Auffay aux Grandes-Ventes, ce mardi après-midi.



Le feu s’est déclaré vers 14h30. La toiture équipée de panneaux photovoltaïques était embrasée à l’arrivée des premiers secours. Quatorze personnes dont six enfants ont été évacuées et mises en sécurité.



Les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances pour éteindre le sinistre et empêcher toute propagation.



L’origine du départ de feu est pour l’heure ignorée. 22 sapeurs-pompiers sont sur place avec sept engins.



Plus d’informations à venir