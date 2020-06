Faux PV sur les pare-brise : la mairie du Havre met en garde les automobilistes

La ville du havre met en garde les automobilistes qui ont découvert ce samedi matin des contraventions sur leur pare-brise.



Il s’agit de faux procès-verbaux de couleur verte, indique la mairie. Ils ont été déposés cette nuit, de vendredi à samedi, sur les pare-brises de véhicules régulièrement stationnés dans plusieurs quartiers du centre-ville (Halles centrales, Saint-Vincent, Saint-Roch).



« Ces tickets d'information de verbalisation sont des faux et les automobilistes sont invités à ne pas en tenir compte », insiste la mairie du Havre.



Une plainte a été déposée pour faux et usage de faux en écritures publiques.



Pour plus de renseignements, les automobilistes peuvent contacter la police municipale par téléphone au 02 35 19 20 20.