Face-à-face mortel entre un véhicule utilitaire et un poids lourd cet après midi à Brionne, dans l'Eure

La route est actuellement coupée dans les deux sens. Une déviation a été mise en place le temps de l'intervention des secours.



Plusieurs unités de la compagnie de gendarmerie de Bernay ont été dépêchées, à savoir les gendarmes de la COB de Brionne, de Mesnil-en-Ouche et de Beaumont-le-Roger, ainsi que le peloton motorisé de Courbépine et le peloton de surveillance et d'intervention de Bernay (PSIG).



Il est fortement conseillé d'éviter le secteur.



Plus d'informations à venir sur infoNormandie