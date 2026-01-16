 >
Connectez-vous S'inscrire

FLASH INFO : Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir


Un accident avec un camion en cause ce vendredi matin sur l’A28 à hauteur de Boisney (Eure), perturbe fortement la circulation. Des restrictions sont en place et l’autoroute sera totalement fermée ce soir pour les opérations de relevage.



Vendredi 16 Janvier 2026 - 14:06


Les usagers venant de Rouen en direction d'Alençon seront invités ce vendredi soir à partir de 20 heures à sortir de l'autoroute à Bernay - Brionne - Illustration Google Maps
Les usagers venant de Rouen en direction d'Alençon seront invités ce vendredi soir à partir de 20 heures à sortir de l'autoroute à Bernay - Brionne - Illustration Google Maps
Un poids lourd s’est retrouvé en difficulté ce vendredi 16 janvier sur l’A28, dans le sens Rouen vers Le Mans, au niveau de la commune de Boisney, dans l’Eure. L’accident impacte désormais les deux sens de circulation, indique Bison Futé.

La société Alis a immédiatement réduit la capacité de l’axe : la voie de droite est neutralisée dans chaque sens, ne laissant qu’une seule voie ouverte à la circulation. Et la vitesse est limitée à 90 km/h dans la zone concernée.

Coupure totale à partir de 20 heures

Pour permettre les opérations de relevage et l’évacuation du camion accidenté, l’A28 sera entièrement coupée à partir de 20 heures ce vendredi. La durée de l’intervention est inconnue.

Alis, gestionnaire de l’autoroute, met en place une déviation dédiée pour les usagers circulant vers Le Mans : sortie obligatoire à l’échangeur n°13 Brionne, puis itinéraire par la RD438 pour rejoindre l’échangeur n°14 Bernay et retrouver l’A28 vers Le Mans.

Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence à l’approche du secteur perturbé et à suivre strictement les consignes du gestionnaire autoroutier.





Mots clés : A28, accident, Boisney, Eure, faits divers, poids lourd




En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE.2 | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

FLASH INFO : Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026

Opération « Escargot » des agriculteurs : les tracteurs attendus sur l’A28 et à Rouen ce jeudi après-midi

15/01/2026

Réunion publique à Navarre : Évreux en Mouvement donne rendez-vous aux habitants

14/01/2026

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026

Pont-Audemer. Une canalisation de gaz arrachée lors de travaux, onze habitants évacués

14/01/2026

Seine-Maritime. Le lycée Georges-Baptiste à Canteleu fermé jeudi et vendredi pour des travaux d’urgence

14/01/2026

Le Havre : deux hommes interpellés pour défaut de permis et suspicion de recel de vol

14/01/2026

Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Permis annulé, stupéfiants et alcool : un quinquagénaire en garde à vue

14/01/2026

Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur stoppé par la herse des policiers après un refus d’obtempérer

14/01/2026

Perte de contrôle sur la D64 à Moulineaux: alcoolémie élevée pour le conducteur

14/01/2026

Tempête Goretti : la jetée Ouest du port de Dieppe fermée jusqu’à nouvel ordre

14/01/2026

Tempête Goretti en Normandie : le dysfonctionnement de FR-Alert désormais corrigé

13/01/2026

Rouen : un conducteur de bus victime d'un malaise à la station TEOR Mont-Riboudet

13/01/2026

L'A29 rouverte à la circulation en Seine-Maritime, après un accident de camions

13/01/2026

Yvelines. Un trafic régional de stupéfiants démantelé après un contrôle routier à Sartrouville

13/01/2026

Tentative de vol en réunion : au Havre, trois individus interpellés avec pied de biche et hachette

13/01/2026

Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

13/01/2026

L’autoroute A29 coupée ce matin après un accident impliquant deux poids lourds en Seine-Maritime

13/01/2026

A150 : de nouveaux sondages géotechniques programmés de nuit près de Maromme

12/01/2026

Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime

12/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026 -

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026 -

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

10/01/2026 -

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026 -

Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

13/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen