FLASH INFO : Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

Un accident avec un camion en cause ce vendredi matin sur l’A28 à hauteur de Boisney (Eure), perturbe fortement la circulation. Des restrictions sont en place et l’autoroute sera totalement fermée ce soir pour les opérations de relevage.



Un poids lourd s’est retrouvé en difficulté ce vendredi 16 janvier sur l’A28, dans le sens Rouen vers Le Mans, au niveau de la commune de Boisney, dans l’Eure. L’accident impacte désormais les deux sens de circulation, indique Bison Futé.



La société Alis a immédiatement réduit la capacité de l’axe : la voie de droite est neutralisée dans chaque sens, ne laissant qu’une seule voie ouverte à la circulation. Et la vitesse est limitée à 90 km/h dans la zone concernée.

Coupure totale à partir de 20 heures Pour permettre les opérations de relevage et l’évacuation du camion accidenté, l’A28 sera entièrement coupée à partir de 20 heures ce vendredi. La durée de l’intervention est inconnue.



Alis, gestionnaire de l’autoroute, met en place une déviation dédiée pour les usagers circulant vers Le Mans : sortie obligatoire à l’échangeur n°13 Brionne, puis itinéraire par la RD438 pour rejoindre l’échangeur n°14 Bernay et retrouver l’A28 vers Le Mans.



Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence à l’approche du secteur perturbé et à suivre strictement les consignes du gestionnaire autoroutier.





