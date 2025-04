Explosion en centre-ville d'Étretat : une maison effondrée, un blessé léger et une enquête ouverte

La procureure du Havre a annoncé l’ouverture d’une enquête pour blessures involontaires. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de Fécamp, appuyée par des techniciens en identification criminelle ainsi que par l’inspection du travail. Les auditions de l'ouvrier, son employeur ainsi que de témoins sont en cours. L’objectif : comprendre les causes précises de l’explosion et établir d’éventuelles responsabilités.



Bien que le feu soit désormais sous contrôle, la circulation reste interrompue dans tout le centre-ville d’Étretat. Les autorités appellent les habitants et les visiteurs à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement les périmètres de sécurité, toujours en vigueur le temps des opérations.