Exercice grandeur nature dans une usine Seveso de l’Eure : FR-Alert testé à Gaillon

Pour accompagner le bon déroulement de l’exercice et informer les habitants, la préfecture de l’Eure publiera des messages en direct sur ses réseaux sociaux, X (ex-Twitter), Facebook et Instagram, dès 13h00 le jour de l’opération.



Cet exercice, bien qu’entièrement fictif, constitue une étape essentielle dans la préparation à une éventuelle crise réelle. Il permet de mieux protéger les populations et de renforcer l’efficacité des dispositifs d’alerte et de réponse aux incidents industriels.