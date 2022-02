Exercice "attentat" au Carré des Docks au Havre jeudi 24 février : ce qu'il faut savoir

Cette manoeuvre, comme la désigne la préfecture, ne passera pas inaperçue aux yeux des Havrais. Outre le va-et-vient des véhicules des forces de l'ordre et des secours ce jour-là, plusieurs rues seront totalement ou en partie interdites à la circulation et au stationnement du mercredi 23 février à 20h jusqu’au jeudi 24 février à 19h :



• rue Aviateur Guérin

• rue Eudier (entre la rue Aviateur Guérin et la rue Molière)

• rue Robert-Fulton (entre la rue Aviateur Guérin et la rue Molière)

• rue Prony (entre la rue Aviateur Guérin et la place Caillard)



Des déviations seront mises en place. Le quai de la Réunion sera également fermé aux piétons aux mêmes horaires.



Un périmètre de sécurité sera mis en place. Il appartiendra à la police nationale et la police municipale de le faire impérativement respecter afin de ne pas gêner le bon déroulement de cet entraînement.



En outre, le complexe aquatique Les Bains des Docks sera fermé exceptionnellement au public le 24 février.