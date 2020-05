Évreux : verbalisé pour la 4ème fois, il encourt une forte amende pour violation du confinement

Dans l’incapacité de présenter l’attestation de déplacement dérogatoire et ce, pour la quatrième fois consécutive depuis le 14 avril, il a été cette fois interpellé et placé en garde à vue pour non-respect du confinement.



Le jeune homme de 19 ans, déjà verbalisé à trois reprises pour la même raison, encourt 3 750€ d’amende et six mois d’emprisonnement, selon la loi.



Laissé libre, il est reparti de l’hôtel de police avec une convocation pour le 21 janvier 2021 devant le tribunal.