Évreux : vaste opération anti-stupéfiants dans les quartiers de la Madeleine et de Nétreville

Cette intervention fait suite à une précédente opération de police menée le 24 avril à Vernon, dans le quartier des Valmeux, et aux onze opérations ponctuelles déjà menées dans celui de la Madeleine depuis mars. L’ensemble de ces actions s’intègre dans le Plan départemental d’action de restauration de la sécurité du quotidien, lancé le 21 février.



Ce dispositif vise à rétablir un climat apaisé en luttant contre le trafic de drogue, les violences intrafamiliales, les incivilités et agressions dans l’espace public, l’insécurité routière et les cambriolages, argumente la préfecture.



« L’objectif est clair : insécuriser les délinquants et assurer la tranquillité publique », ajoute-t-elle. .



D’autres opérations similaires devraient être reconduites dans les semaines à venir.