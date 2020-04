Évreux : une femme battue sous les yeux de ses enfants de 6 et 9 ans, le conjoint en garde à vue

Les faits se sont déroulés lors d’un différend conjugal sous les yeux des deux enfants du couple, des fillettes de 6 et 9 ans, rapporte une source proche de l’enquête.



Ce sont des voisins, alertés par les cris et les pleurs des enfants et de la femme qui ont prévenus les services de police.



La mère de famille a consulté un médecin qui lui a délivré un certificat médical avec quinze jours d’interruption totale de travail. Elle a cependant refusé de déposer plainte.



Le mis en cause devait être placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement.