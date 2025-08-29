Évreux : un homme en garde à vue après avoir bousculé violemment sa conjointe

La mère de famille, souffrant de la maladie de Parkinson depuis sept ans, a déposé plainte. Il s’agit de la seconde plainte déposée par la quinquagénaire : le 11 juillet dernier, elle avait déjà alerté la police pour des violences commises par son conjoint. Après son interpellation et sa garde à vue, l’homme a été remis en liberté.



Le mis en cause devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire d’Évreux. Sa comparution a été fixée au 27 mai 2026.