Évreux : un homme en garde à vue après avoir bousculé violemment sa conjointe


Un homme de 52 ans a été interpellé par la police à Évreux (Eure) après des violences sur sa conjointe en présence de leur fille de 14 ans. La victime, atteinte de la maladie de Parkinson, avait déjà déposé plainte en juillet pour des faits similaires.



Vendredi 29 Août 2025 - 17:41



Illustration Adobe Stock
Illustration Adobe Stock
Les policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) sont intervenus hier jeudi en début d’après-midi rue Lamartine, dans le quartier de La Madeleine, pour constater des violences volontaires aggravées au sein d’un couple. La femme, âgée de 50 ans, a affirmé avoir été violemment bousculée par son mari. Leur fille de 14 ans a dû s’interposer pour mettre fin aux violences.

La victime avait déjà déposé une plainte

La mère de famille, souffrant de la maladie de Parkinson depuis sept ans, a déposé plainte. Il s’agit de la seconde plainte déposée par la quinquagénaire : le 11 juillet dernier, elle avait déjà alerté la police pour des violences commises par son conjoint. Après son interpellation et sa garde à vue, l’homme a été remis en liberté.

Le mis en cause devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire d’Évreux. Sa comparution a été fixée au 27 mai 2026.



Mots clés : enquête, Eure, Evreux, faits divers, police, violences conjugales

              


