Évreux : un couple légèrement blessé dans l’incendie de son appartement en pleine nuit

L’appartement a été détruit à 70% par les fumées, précisait ce matin l’officier de garde au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27). Les occupants du logement, un homme de 28 ans et une femme de 31 ans, ont été légèrement blessés (urgence relative) et emmenés à l’hôpital d’Évreux. Ils vont devoir être relogés par des proches.



Les animaux domestiques du couple, un chat et un chien, sont morts dans l’incendie.