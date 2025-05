Évreux : réunion publique sur les grands travaux de mise en accessibilité de la gare

La gare d’Évreux, qui accueille en moyenne 3 500 voyageurs chaque jour, fait partie des 38 gares normandes concernées par ce programme. Avec 81 % des aménagements déjà réalisés à l’échelle régionale, la Normandie figure parmi les territoires les plus avancés dans ce domaine.



Un investissement majeur de 20 millions d’euros permettra de transformer l’accessibilité de la gare d’Évreux. Ce budget est financé à hauteur de 55 % par la Région Normandie, 30 % par l’État via le plan France Relance, et 3 millions d’euros par SNCF Gares & Connexions.