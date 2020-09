Évreux : le chauffard force un contrôle de gendarmerie avant d’être pris en chasse par la police

Les policiers tentent à leur tour de l’intercepter. En vain. L’automobiliste accélère et prend la fuite, poursuivi par la voiture des forces de l’ordre et d’autres équipages venus en renfort.



Le fuyard se lance dans un dangereux périple à travers les rues d’Évreux, sans tenir compte des feux rouges, stop et autres priorités à droite. A un moment, il érafle un véhicule de police puis celle d’un autre usager.



Se voyant pris en tenaille, l’individu préfère finalement abandonner la Mégane rue du Fer à Cheval dans le quartier de Nétreville et s’enfuir à pied.