Évreux : la transaction tourne mal pour le vendeur de téléphone, victime d’un vol à l’arraché

La transaction était prévue en fin d’après-midi sur le parking de Conforoma. A son arrivée, sans attendre, le supposé acquéreur a demandé à voir le téléphone et l’a arraché des mains du vendeur et s’est enfui en courant.



La victime a pu fournir une description précise du voleur qui a été retrouvé un peu plus tard par les policiers et interpellé place Alfred de Musset, à la Madeleine.



Le téléphone a été restitué à son légitime propriétaire. Quant au mis en cause, il a été placé en garde à vue.