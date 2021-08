Évreux : l’adolescent faisait du rodéo à moto sur une aire de jeux parmi des enfants

Les policiers ont mis un terme à un rodéo urbain en interpellant l’auteur, un Ébroïcien de 16 ans.



Mercredi vers 15h45, des équipages du groupe de sécurité de proximité (Gsp) et de la brigade anticriminalité (Bac) en patrouille dans le quartier de La Madeleine, à Évreux, repèrent rue Charles-Péguy une moto de cross dont le pilote ne porte pas de casque.



Les policiers s’aperçoivent que l’individu fait du rodéo sur les trottoirs, les espaces verts et sur une aire de jeux où se trouvent des enfants.



L’adolescent est interpellé et placé en garde à vue. Il a écopé d’un rappel à loi par officier de police judiciaire puis remis à « civilement responsable ». La moto de cross a été confisquée et sera détruite ultérieurement.