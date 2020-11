Évreux : ivre au volant et en infraction, le conducteur insulte les gardiens de la paix

Un automobiliste dont la conduite semblait hasardeuse a été contrôlé par un équipage de police secours du commissariat d’Évreux, cette nuit de jeudi à vendredi. Il a été intercepté vers minuit et demi rue du Faubourg-Saint-Léger, au volant d’une Renault Megane.



Lors des vérifications d’usage, l’homme âgé de 25 ans n’a pas été en mesure de présenter aux gardiens de la paix les papiers du véhicule. Pas plus que l’attestation de déplacement dérogatoire.



De plus, il a été dépisté avec un taux d’alcoolémie de 0,98 mg par litre d’air expiré, soit 1,96 g dans le sang.