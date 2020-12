Evreux : en garde à vue après avoir frappé sa conjointe à la tête avec le biberon du bébé

L'homme n'a pas contesté les faits. Il a refusé en revanche de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie.



La victime de 39 ans, ayant déposé plainte et fourni un certificat médical avec huit jours d'interruption totale de travail (ITT), le mis en cause a été interpellé et emmené à l'hôtel de police où il a été placé en garde à vue pour "violences volontaires aggravées". Il a été présenté à un magistrat du parquet d'Evreux en vue d'une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire.