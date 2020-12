Eure : visite de la forêt de Lyons-la-Forêt au programme du ministre de l’Agriculture

Installée depuis 1952 au cœur de la forêt de Lyons, une des plus grandes hêtraies normandes, à cheval sur l’Eure et la Seine-Maritime, la scierie Mommert a su faire évoluer ses activités de scierie, d’exploitation forestière et de merranderie au service des particuliers et des professionnels.



Certifiée PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières), l’entreprise euroise « s’implique au quotidien dans une démarche durable en exploitant des arbres de forêts locales et en collaborant avec des entreprises innovantes », selon son site internet.