Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

Vers 17h, une voiture de tourisme conduite par une femme de 80 ans est entrée en collision frontale avec un poids lourd, dans des circonstances que l’enquête devra déterminer. Sous la violence du choc, la conductrice s’est retrouvée incarcérée dans son véhicule.



Les sapeurs-pompiers ont réussi à l’extraire, mais elle était en arrêt cardio-respiratoire. Les tentatives de réanimation, menées sur place par les secours et le médecin du SMUR, n’ont pas permis de la sauver. Son décès a été constaté sur le lieu de l’accident.