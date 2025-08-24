Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

Un dramatique accident de la circulation a coûté la vie à une automobiliste ce dimanche 24 août en fin d’après-midi, sur la RN12 à Armentières-sur-Avre (Eure).
Un choc d’une extrême violence
Vers 17h, une voiture de tourisme conduite par une femme de 80 ans est entrée en collision frontale avec un poids lourd, dans des circonstances que l’enquête devra déterminer. Sous la violence du choc, la conductrice s’est retrouvée incarcérée dans son véhicule.
Les sapeurs-pompiers ont réussi à l’extraire, mais elle était en arrêt cardio-respiratoire. Les tentatives de réanimation, menées sur place par les secours et le médecin du SMUR, n’ont pas permis de la sauver. Son décès a été constaté sur le lieu de l’accident.
La RN12 coupée plusieurs heures
Le conducteur du poids lourd, un jeune homme de 20 ans, est sorti indemne de la collision.
La route nationale 12 a été totalement fermée à la circulation dans les deux sens, afin de permettre l’intervention des secours et les constatations des gendarmes. Elle a été rouverte peu avant 20h30.
Une enquête a été confiée à l’escadron départemental de la sécurité routière (EDSR) de l’Eure afin de déterminer les circonstances exactes de ce face-à-face mortel.
