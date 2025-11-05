 InfoNormandie – Actualités locales en continu
Connectez-vous S'inscrire

Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne


La toiture de l’habitation, une maison de 120 m2, a pris feu ce mercredi matin vers 4 heures, à Criquebeuf-sur-Seine. La propriétaire des lieux a eu le temps de se mettre en sécurité.



Mercredi 5 Novembre 2025 - 09:53


Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la nuit, vers 4 heures ce mercredi matin - illustration
Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la nuit, vers 4 heures ce mercredi matin - illustration
Un violent incendie a endommagé sérieusement une habitation de 120 m² dans la nuit de mardi à mercredi à Criquebeuf-sur-Seine (Eure). Le feu s’est déclaré vers 4 heures du matin au niveau de la toiture.

Douze sapeurs-pompiers sont intervenus pour empêcher la propagation des flammes à l’ensemble de la maison, qui comprend un étage. Grâce à l’intervention rapide des secours, le sinistre a pu être circonscrit à l’aide de deux lances à eau.
 

Relogée dans sa famille

La propriétaire des lieux, présente au moment des faits, a eu le bon réflexe de quitter la maison à temps. Elle n’a pas été blessée et sera relogée chez des proches.

Au petit matin, les équipes de secours étaient encore sur place pour procéder aux opérations de déblai et de bâchage de la toiture partiellement calcinée.
L’origine du sinistre reste à déterminer.
 





Mots clés : Criquebeuf-sur-Seine, enquête, Eure, faits divers, incendie, pompiers




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne

05/11/2025

Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025

De fortes marées jusqu’à vendredi en Normandie : prudence sur le littoral

04/11/2025

Collision entre trois véhicules, dont un poids-lourd, sur l’A29 en Seine-Maritime : trois blessés

04/11/2025

Le Havre : le neveu ivre, le tonton aussi dans la voiturette

04/11/2025

Montivilliers : repéré par un voisin, un Havrais de 31 ans interpellé pour tentative de vol par effraction

04/11/2025

Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées

04/11/2025

Bolbec : un conducteur en garde à vue pour conduite sous stupéfiants en récidive et refus de priorité

03/11/2025

Collision avec un bus aux Andelys : un conducteur piégé dans sa voiture

03/11/2025

Saint-Étienne-du-Rouvray : un client ivre frappe une serveuse et le gérant du restaurant

03/11/2025

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025

Incendie criminel à la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime) : quatre jeunes mis en examen

02/11/2025

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025

Suspicion de fuite de gaz à l’Ehpad de Saint-Crespin en Seine-Maritime : fausse alerte

02/11/2025

Accident sur l’A13 à Oissel : deux blessés et une circulation fortement ralentie

01/11/2025

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025

Le Havre : il roule sans permis dans la voiture de sa grand-mère

31/10/2025

Pris en chasse par la police, le chauffard finit sa course dans une clôture à Sotteville-lès-Rouen

31/10/2025

Saint-Aubin-sur-Gaillon : un camion-toupie se renverse dans un chemin, le conducteur coincé dans sa cabine

31/10/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

30/10/2025 -

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025 -

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025 -

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025 -

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025 -

Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux

30/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen