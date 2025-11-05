Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne

Un violent incendie a endommagé sérieusement une habitation de 120 m² dans la nuit de mardi à mercredi à Criquebeuf-sur-Seine (Eure). Le feu s’est déclaré vers 4 heures du matin au niveau de la toiture.
Douze sapeurs-pompiers sont intervenus pour empêcher la propagation des flammes à l’ensemble de la maison, qui comprend un étage. Grâce à l’intervention rapide des secours, le sinistre a pu être circonscrit à l’aide de deux lances à eau.
Douze sapeurs-pompiers sont intervenus pour empêcher la propagation des flammes à l’ensemble de la maison, qui comprend un étage. Grâce à l’intervention rapide des secours, le sinistre a pu être circonscrit à l’aide de deux lances à eau.
Relogée dans sa famille
La propriétaire des lieux, présente au moment des faits, a eu le bon réflexe de quitter la maison à temps. Elle n’a pas été blessée et sera relogée chez des proches.
Au petit matin, les équipes de secours étaient encore sur place pour procéder aux opérations de déblai et de bâchage de la toiture partiellement calcinée.
L’origine du sinistre reste à déterminer.
Au petit matin, les équipes de secours étaient encore sur place pour procéder aux opérations de déblai et de bâchage de la toiture partiellement calcinée.
L’origine du sinistre reste à déterminer.
Les autres infos du jour
-
Le Havre : le neveu ivre, le tonton aussi dans la voiturette
-
De fortes marées jusqu’à vendredi en Normandie : prudence sur le littoral
-
Collision entre trois véhicules, dont un poids-lourd, sur l’A29 en Seine-Maritime : trois blessés
-
Montivilliers : repéré par un voisin, un Havrais de 31 ans interpellé pour tentative de vol par effraction