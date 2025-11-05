Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne

La toiture de l’habitation, une maison de 120 m2, a pris feu ce mercredi matin vers 4 heures, à Criquebeuf-sur-Seine. La propriétaire des lieux a eu le temps de se mettre en sécurité.