Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

L’accident s’est produit vers 14h30, sur la route départementale 613 à hauteur de Boissy-Lamberville, sur l’axe Évreux (Eure) -Lisieux (Calvados). Pour une raison encore indéterminée, une voiture et un poids lourd sont entrés en collision.
La conductrice décède sur place
Au volant du véhicule léger, une femme de 67 ans n’a pas survécu au choc. Son décès a été déclaré par le médecin de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Sa passagère, âgée de 17 ans, a été grièvement blessée. Son état a nécessité son évacuation, médicalisée, par hélicoptère vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
La gendarmerie ouvre une enquête
Le conducteur du camion, un homme de 50 ans, a quant à lui été légèrement touché. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital de Bernay.
Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision dramatique
Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision dramatique