Connectez-vous S'inscrire

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville


Une sexagénaire est décédée, ce jeudi après-midi, dans un violent accident impliquant une voiture et un poids lourd à Boissy-Lamberville dans l’Eure. Sa passagère, une adolescente de 17 ans, a été évacuée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.



Jeudi 21 Août 2025 - 20:42



Le drame s’est produit sur l’axe Évreux - Lisieux, en début d’après midi - illustration
Le drame s’est produit sur l’axe Évreux - Lisieux, en début d’après midi - illustration
L’accident s’est produit vers 14h30, sur la route départementale 613 à hauteur de Boissy-Lamberville, sur l’axe Évreux (Eure) -Lisieux (Calvados). Pour une raison encore indéterminée, une voiture et un poids lourd sont entrés en collision.

La conductrice décède sur place

Au volant du véhicule léger, une femme de 67 ans n’a pas survécu au choc. Son décès a été déclaré par le médecin de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Sa passagère, âgée de 17 ans, a été grièvement blessée. Son état a nécessité son évacuation, médicalisée, par hélicoptère vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.

La gendarmerie ouvre une enquête

Le conducteur du camion, un homme de 50 ans, a quant à lui été légèrement touché. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital de Bernay.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision dramatique




Mots clés : accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025

Rouen : un chauffard alcoolisé tente d’échapper à un contrôle routier, il termine sa course dans une voiture en stationnement

21/08/2025

Yvelines. Recherché par la police, l'automobiliste est intecepté aux Mureaux après une course-poursuite sur l’A13

21/08/2025

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025

Rouen : deux cambrioleurs surpris par la police les bras chargés de bouteilles de vin

20/08/2025

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025

Une adolescente victime de violences et du vol de son portable à Evreux : son agresseur interpellé

19/08/2025

Seine-Maritime : une adolescente et ses deux frères secourus en mer à Berneval-le-Grand

18/08/2025

Altercation entre voisins à Évreux : un couple interpellé pour violences volontaires

18/08/2025

Évreux : un automobiliste en situation irrégulière interpellé après des violences sur des policiers

18/08/2025

Braquage lors de la vente d'une moto à Evreux : le supposé acheteur soupçonné de complicité

18/08/2025

Seine-Maritime. Deux blessés dans une collision entre véhicules utilitaires au Havre

18/08/2025

Tentative de vol de carburant dans une entreprise de transport : trois interpellations à Grand-Quevilly

18/08/2025

Verneuil-sur-Avre (Eure) accueille la 3ᵉ édition du festival L’Émoi Sonore

18/08/2025

Rouen : quatre jeunes interpellés après un vol avec violences place du Vieux-Marché

18/08/2025

Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

18/08/2025

Incendie dans une scierie à Saint-Maclou (Eure) : 100 m² de toiture détruits

17/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Trois blessés dans une collision entre trois voitures à Nassandres-sur-Risle, dans l'Eure

17/08/2025 -

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

Incendie dans une scierie à Saint-Maclou (Eure) : 100 m² de toiture détruits

17/08/2025 -

Un nageur décède à Lion-sur-mer, dans le Calvados, un autre sauvé in extremis

16/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Seine-Maritime : emportés par le courant au large d'Étretat, deux baigneurs secourus par les sapeurs-pompiers

15/08/2025 -

Collision entre trois véhicules à Grand-Couronne : importants ralentissements sur l’A13 et la N138

16/08/2025 -

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025 -

Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

18/08/2025 -

Une automobiliste grièvement blessée dans un accident sur l’A13, près de Gaillon, dans l'Eure

17/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen