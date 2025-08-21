Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

Une sexagénaire est décédée, ce jeudi après-midi, dans un violent accident impliquant une voiture et un poids lourd à Boissy-Lamberville dans l’Eure. Sa passagère, une adolescente de 17 ans, a été évacuée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.



L’accident s’est produit vers 14h30, sur la route départementale 613 à hauteur de Boissy-Lamberville, sur l’axe Évreux (Eure) -Lisieux (Calvados). Pour une raison encore indéterminée, une voiture et un poids lourd sont entrés en collision.

La conductrice décède sur place Au volant du véhicule léger, une femme de 67 ans n’a pas survécu au choc. Son décès a été déclaré par le médecin de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Sa passagère, âgée de 17 ans, a été grièvement blessée. Son état a nécessité son évacuation, médicalisée, par hélicoptère vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.

La gendarmerie ouvre une enquête Le conducteur du camion, un homme de 50 ans, a quant à lui été légèrement touché. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital de Bernay.



Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision dramatique



