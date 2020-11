Eure : un pavillon embrasé a été détruit aux trois-quarts ce matin à Mandres, sans faire de victime

Un pavillon a été partiellement détruit dans un incendie, ce vendredi matin, route de la Patinière à Mandres, une commune proche de Verneuil-d’Avre et d’Iton, dans l’Eure.



Les sapeurs-pompiers, prévenus vers 4 heures, ont dû déployer deux lances pour venir à bout des flammes et circonscrire l’incendie qui a détruit aux trois-quarts la maison, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Le sinistre, dont l’origine est pour l’heure ignorée, n’a fait aucune victime. Il a mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers des centres d’incendie de Breteuil, Bourth, Verneuil et Saint-André de l’Eure.