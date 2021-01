Eure : un homme mordu à l’abdomen et aux bras par un chien à Gaillon

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus ce vendredi 29 janvier vers 21 heures rue de Verdun à Gaillon où un homme de 30 ans a été blessé, mordu par un chien de type American staff, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27). La victime présentait des plaies à l’abdomen et aux bras. Elle a été transportée au centre hospitalier d’Évreux.



Un autre homme, âgé d’une quarantaine d’années, dont on ignore s’il était blessé, a pris la fuite à l’arrivée des secours. S’agit-il du propriétaire de l’animal ?