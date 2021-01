Eure : un garage-atelier embrasé à Morainville-Jouveaux, seize sapeurs-pompiers sur place

Un garage-atelier a été la proie des flammes, ce vendredi 29 janvier à Morainville-Jouveaux, une commune située entre Cormeilles et Lieurey dans l’Eure.



L’incendie a été signalé aux sapeurs-pompiers peu avant 6 heures. A leur arrivée, rue du Champ, ils ont constaté que le bâtiment de 120 m2 comprenant un étage et une toiture en chaume était embrasé.



Deux lances ont alors été déployées pour éteindre le sinistre, qui menaçait de se propager, dont une en protection de machines outils.



Les sapeurs-pompiers ont procédé au dégarnissage afin de s’assurer que l’incendie, dont l’origine est indéterminée, était bien circonscrit.



16 sapeurs-pompiers, Enedis et la gendarmerie ont été mobilisés sur les lieux.