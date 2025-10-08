Eure : un blessé grave dans un face-à-face entre un poids lourd et une voiture près de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

Une collision frontale entre un poids lourd et une voiture a fait un blessé grave ce mercredi matin sur la D926, à hauteur de Mandres, une commune proche de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton.