Eure : un blessé grave dans un accident avec délit de fuite près de Pont-Audemer

Un accident grave de la circulation s’est produit ce mercredi matin vers 5h20, sur la Départementale 675, près de Pont-Audemer, dans l’Eure. Il a impliqué deux véhicules dont un a pris la fuite sans attendre l’arrivée des secours. Les circonstances de la collision sont pour l’heure ignorées.



Le conducteur du seul véhicule encore sur place a été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui ont dû procéder a sa désincarcération. Grièvement blessé, il a été transporté, médicalisé, vers le centre hospitalier Jacques-Monod de Montivilliers, près du Havre.



Dans l’accident, un lampadaire a été endommagé. La route a été coupée dans les deux sens le temps de l’intervention des secours. Une enquête est ouverte par la gendarmerie, afin d’identifier et retrouver le conducteur du second véhicule en cause.