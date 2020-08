Eure : trois interpellations à Évreux après une rixe qui a fait deux blessés, dont un grave

Sur place, plusieurs jeunes assurent avoir été agressés sans raison par deux inconnus alcoolisés. De fait, au moins deux d’entre eux sont blessés à la tête, dont un assez sérieusement. Il auraient été frappés avec une batte de baseball.



Le plus grièvement blessé (il souffre d’un traumatisme crânien) a dû être transféré au CHU de Rouen où il a été admis en neurologie.



Deux individus, présentés comme étant les auteurs des violences, ont été interpellés : ils ont 26 et 38 ans. Le contrôle d’alcoolémie a révélé qu’ils avaient respectivement un taux de 1,16 g et 1,90 g dans le sang. Ils ont été placés en dégrisement puis en garde à vue.