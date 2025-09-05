Connectez-vous S'inscrire




Eure : le conducteur d’un utilitaire tué dans une violente collision frontale avec un poids-lourd à Martainville


Un accident mortel s’est produit ce vendredi 5 septembre, aux alentours de midi, sur la D27 à Martainville, une commune proche de Beuzeville dans l’Eure.



Vendredi 5 Septembre 2025 - 18:36



La collision frontale s’est produite sur la D27 qui relie Beuzeville et Lieurey
Un véhicule utilitaire circulant et un poids lourd sont entrés en collision dans un face à face à forte cinétique.

Dans le choc, particulièrement violent, le conducteur de l’utilitaire, âgé de 25 ans, n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été déclaré par le médecin du SMUR, venu sur place. Le chauffeur du camion, blessé, a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Pont-Audemer.

Enquête de la gendarmerie

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, le poids lourd se serait déporté sur la gauche de la chaussée, entraînant l’accident. Une enquête, confiée à la gendarmerie, est en cours afin de préciser les circonstances exactes du drame.
 




