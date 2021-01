Les enquêteurs du commissariat d’Évreux (Eure) ont interpellé un homme et son ex-conjointe, soupçonnés de se livrer à un trafic de parfums volés.



Début janvier, la direction d’une société qui produit des parfums et autres cosmétiques dans la région d’Évreux alerte les services de police après avoir remarqué que des parfums de grandes marques étaient en vente sur un réseau social et un site internet alors qu’ils n’étaient pas encore commercialisés.