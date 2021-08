Eure : deux jeunes scootéristes dans un état critique après un accident de la route près du Neubourg

Dans la Peugeot 807, conduite par une femme, se trouvait un couple et ses trois enfants en bas âges, originaire des alentours. Ils n'ont pas été blessés. La conductrice du second véhicule est indemne également. Toutes deux en état de choc ont été prises en charge par les secours pour être examinées.



La D133 (axe Louviers - Le Neubourg) a été coupée et déviée à la circulation jusqu'à 20h30 environ. Ce sont les gendarmes du Neubourg, d'Amfreville-Saint-Amand et le peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de Bernay qui sont intervenus pour sécuriser l'intervention des secours et procéder aux constatations.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'accident.