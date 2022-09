Eure : deux blessés graves dans un face-à-face entre deux voitures, à Pont-Audemer

Une fillette de 7 ans et une femme de 29 ans ont été prises en charge : toutes deux, classées en urgence absolue, indiquent les secours, ont été médicalisées par le SMUR présent sur place et transportées vers l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers, près du Havre.



Le conducteur du second véhicule, un homme de 19 ans, a été conduit en urgence relative a l’hôpital de Pont-Audemer.



La gendarmerie a procédé aux constatations et ouvert une enquête qui devra permettre d’établir les circonstances de l’accident.



Quinze sapeurs-pompiers et deux équipes du SMUR ont été mobilisés sur cette intervention.