Eure : des fumeurs de haschich en garde à vue pour violence, rébellion et outrage

Plus récalcitrant, le plus âgé non seulement refuse mais assène un coup de poing à un des policiers et se rebelle. Les forces de l’ordre doivent faire usage d’un pistolet à impulsion électrique en mode contact pour calmer les ardeurs de l’adolescent qui n’hésite pas à leur cracher au visage.



Le jeune homme est interpellé pour détention de stupéfiants, outrage et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été déféré ce lundi après-midi au palais de justice d’Évreux en vue de sa mise en examen par un juge des enfants.