Eure : chaumière en feu à Bâlines, un couple et ses six enfants relogés

La famille qui occupait la maison, un couple et ses six enfants, a dû être relogée.



Une trentaine de soldats du feu venus de Verneuil, Breteuil, Saint-André-de-l’Eure, Caugé, Évreux, Louviers et Bourg-Achard, ont été engagés au plus fort de l’intervention. A 18 heures, certains d’entre eux étaient toujours sur place pour procéder à des opérations de dégarnissage et de déblaiement.