Eure : bruit d'explosions dans la nuit après l'incendie d’une dépendance à Calleville

La dépendance, isolée et située chemin du Clos Philippot, contenait divers outils ainsi que plusieurs bouteilles de gaz. Sept d’entre elles ont pu être extraites du brasier et immergées dans une piscine pour être refroidies, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis27).



Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés et ont utilisé deux lances pour maîtriser l’incendie.



Impactés indirectement par l'incendie, trente-trois habitations de la commune étaient toujours privées d’électricité ce mardi matin.