Eure. Un feu de roundballer enflamme un hectare de sous-bois et de chaume à Ambenay

Un hectare environ de chaume et de sous-bois, ainsi que des balles de paille, ont été détruits dans un incendie, mercredi vers 17 heures, à Ambenay, au nord de Rugles (Eure).



Le feu est parti au niveau d’un engin agricole (roundballer) et s’est propagé au champ de chaume puis à un sous-bois. Grâce à l’action d’agriculteurs et des soldats du feu pendant près de deux heures, le sinistre a pu être maîtrisé et circonscrit.



Dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés.