Eure. Un bâtiment agricole en partie effondré suite à un incendie à La Madeleine-de-Nonancourt

Les secours ont mis en œuvre quatre lances à incendie dont une sur échelle, ce qui a permis de maîtriser le feu, mais pas de sauver la totalité du matériel qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment, notamment des véhicules et des bouteilles de gaz dont il a fallu assurer le refroidissement afin de prévenir tout risque d'explosion.



Sous l'effet des flammes et de la chaleur, une partie du bâtiment s'est effondré, indique ce matin le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



Un dispositif de surveillance a été mis en place pour la nuit. L'origine de l'incendie est dans l'immédiat inconnu.