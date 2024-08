Eure. Un accident de la circulation fait deux blessés, dont un grave à Évreux

L'un d'eux, coincé dans l'habitacle, a été désincarcéré. Il a été médicalisé sur place par l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et transporté en urgence absolue au centre hospitalier Eure-Seine d'Évreux. L'autre jeune homme, blessé légèrement, a été emmené vers le même hôpital.



La police a procédé aux constatations et ouverte une enquête pour établir les circonstances de l'accident.