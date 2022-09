Eure. L’homme tombé en Seine depuis un bateau aux Andelys n’a pas été retrouvé

Le centre de traitement de l'alerte du Codis27 avait été alerté peu avant 10 heures qu’un homme, salarié sur un porte-conteneurs, venait de chuter dans le fleuve. Immédiatement, des moyens importants, soit une vingtaine de sapeurs-pompiers, ont été mobilisés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27) et la gendarmerie des Andelys pour le retrouver.



Toute la journée, les plongeurs ont fouillé la Seine entre le pont des Andelys et les écluses de Notre-Dame-de-la-Garenne. En vain. Les recherches pour les sapeurs-pompiers ont été arrêtées à 17h55.