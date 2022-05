Eure. Appel à témoins de la gendarmerie après la disparition inquiétante d’un jeune homme

La gendarmerie de l’Eure a publié sur sa page Facebook un appel à témoins suite à la disparition inquiétante d’un jeune homme. Louis Quesnel, âgé de 18 ans, a été vu pour la dernière fois aux Andelys (Eure) le lundi 23 mai aux environs de 23h45.



Son signalement : Il mesure 1m85, il est musclé et a les cheveux bruns coupés courts, une barbe naissante et des yeux marrons.



Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon vert kaki, d’un tee-shirt blanc et de baskets de la marque Nike noires. Il circule a bord d’un Renault Kangoo de couleur blanche immatriculé AP-477-BY.



Toute personne disposant d’information ou qui viendrait à rencontrer le jeune homme est priée de contacter la gendarmerie au 17 ou la Brigade de proximité de Mesnils-sur-Iton.